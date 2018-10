La ministre wallonne des pouvoirs locaux, Valérie De Bue (MR), demande aux instances de Publifin de faire le nécessaire pour évincer Dominique Drion et André Gilles des structures liées à Nethys et Publifin.

« Je suis indignée de constater qu’au sein du groupe, il subsiste une forme un blocage aux nécessaires évolutions, et surtout que des administrateurs et managers en charge puissent admettre, sans autre réaction, que des décisions importantes prises dans des structures faisant partie intégrante du groupe, leur échappent totalement », indique la Ministre.

La Ministre rappelle qu’en tout état de cause, elle exercera ses responsabilités et son pouvoir de tutelle. « Je rejetterai toute composition du conseil d’administration de Publilec qui présentera des personnes impliquées dans le scandale Publifin », souligne Valérie De Bue.