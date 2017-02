Le conseil d'administration de Publifin n'avait pas à s'immiscer dans le fonctionnement des comités de secteur, dont les communes étaient les mandantes, a affirmé mardi le vice-président de Nethys et ex-administrateur de Publifin Georges Pire (MR), devant la commission d'enquête du parlement wallon.

Le contrôle de l'engagement des membres de comités de secteur à participer aux réunions avec motivation, disponibilité, rigueur et assiduité "ne pèse pas sur les administrateurs, car ils n'ont pas à s'immiscer dans le fonctionnement de ces comités", a assuré M. Pire. "Si un administrateur venait à être mis au courant, on lui aurait répondu qu'il n'a pas à s'immiscer", a-t-il ajouté, affirmant que "les mandants, ce sont les communes". "Ils n'ont pas fait leur boulot, et dès qu'on l'a su en décembre 2016, il y a eu dissolution", a relevé M. Pire.

Les députés ont interrompu l'intervenant pour lui reposer les questions de l'encadrement des travaux par le management, du délai de trois ans mis pour découvrir que ces comités ne fonctionnaient pas, et de l'utilité de ces organes consultatifs qui ne semblent pas avoir remis d'avis, mais se contentaient de recevoir de l'information sur le fonctionnement du groupe. Certains membres des comités de secteur étaient par ailleurs administrateurs.





André Gilles envoie son certificat 15 minutes avant le début de la commission

Le président des conseils d'administration de Publifin et de Nethys, André Gilles (PS), ne s'est pas présenté mardi matin devant la commission d'enquête Publifin du parlement de Wallonie, pour cause de maladie. M. Gilles, qui avait déjà été entendu par les députés wallons lors de la commission spéciale, a envoyé ce mardi matin un mail à la présidente de la commission Olga Zrihen accompagné d'un certificat médical pour 15 jours.

Dans son courriel, André Gilles assure les membres de la commission qu'il ne s'agit "pas d'une dérobade" de sa part, et qu'il est prêt à comparaître à une date ultérieure.

La commission d'enquête Publifin du parlement wallon a décidé d'envoyer un médecin légiste vérifier la réalité de la maladie d'André Gilles. S'il se confirme que M. Gilles est souffrant, il sera réentendu le 9 mars, l'audition de l'administrateur délégué de Nethys Stéphane Moreau, lui aussi sous certificat médical, étant elle convoquée le 10 mars.

Peu auparavant, les commissaires s'étaient plaints de n'avoir pas encore reçu toutes les pièces qu'ils avaient demandées au groupe Publifin, et menacé de recourir à la requête judiciaire dès jeudi, lorsque les magistrats instructeurs de la commission auront été présentés.

Apprenant la défection de M. Gilles, les commissaires ont réuni le bureau de la commission, suspendant de fait la séance.

S'il faut respecter le certificat médical, il n'en demeure pas moins que "ça commence à ressembler à un hôpital", a commenté le député Jean-Luc Crucke (MR), alors que la date d'audition de l'administrateur délégué de Nethys Stéphane Moreau est elle aussi incertaine en raison de son état de santé.