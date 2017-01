Le cdH demande à ses mandataires ayant perçu des émoluments de manière indue dans le cadre de Publifin de reverser les sommes concernées. "Il y a quelques semaines, la divulgation des montants perçus par différents mandataires publics actifs au sein des Comités de secteur de l'intercommunale Publifin a suscité nombre de questions, touchant également d'autre intercommunales", écrit le cdH de l'arrondissement de Liège dans un communiqué.

"Il est bon de rappeler que l'existence-même de Publifin et des comités de secteur mis en place résultent de la rationalisation d'une dizaine d'intercommunales wallonnes, actives dans les secteurs des télécommunications et de l'énergie. Cette fusion est aujourd'hui finalisée, efficace et gérée", ce qui supprime de facto la raison d'être des comités de secteur, ajoute le cdH en pointant "l'importance qu'il accorde à ce que les intercommunales, et de manière générale toutes les entreprises publiques, soient administrées avec professionnalisme et éthique".

Dans ce cadre, le parti "demande que le jeton de présence ne soit attribué que moyennant la présence effective à une réunion". Et dans le cas de Publifin, le cdH "demande à ses mandataires ayant perçu des émoluments de manière indue de bien vouloir reverser ces montants trop perçus".

"Ainsi seulement pourra être maintenue la nécessaire confiance que la population place en ses représentants, en particulier ceux également actifs au sein des entreprises publiques", conclut le cdH liégeois.