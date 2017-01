Mauvaise nouvelle pour les pensionnés de Publifin. La prime de troisième âge et le pécule de vacances ne leur seront plus versés. Inscrits dans les statuts de l’intercommunale - qui s’appelait encore Ale (Association liégeoise d’électricité) avant de prendre le nom de Tecteo en 2007 - depuis plus de vingt ans, ces avantages ont été supprimés lors de la restructuration menée par Stéphane Moreau en 2009, suite à un audit mené par le cabinet de conseil aux entreprises McKinsey. Perte sèche pour les quelque mille pensionnés concernés : plus ou moins 1.000 euros nets par an.

Cela fait huit ans que la CGSP-Admi de Liège se bat contre cette mesure, qu’elle estime en contradiction avec le principe du standstill, donc illégale. Hasard du calendrier, le tribunal du travail de Liège a rendu son avis au début de mois de janvier. Avis transmis aux affiliés CGSP-Admi Publifin le 11 janvier dernier et dont nous avons pu avoir une copie.

(...)