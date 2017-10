"L'administrateur délégué de Nethys, Stéphane Moreau, doit quitter son poste le plus rapidement possible", a insisté le chef de groupe cdH au parlement wallon, Dimitri Fourny.

Ce dernier fustige par contre la décision prise par les écologistes de ne pas envoyer d'administrateur au conseil d'administration de Nethys, qui doit être composé mercredi soir. Afin que M. Moreau quitte ses fonctions, le CA de Nethys doit être renouvelé pour que les nouveaux administrateurs puissent modifier la composition du comité de direction et ensuite mettre fin aux contrats de tous ceux qui ont commis des erreurs, souligne le député humaniste.

"Bloquer à ce stade la désignation des nouveaux membres du CA n'a aucun sens et freine considérablement le départ de Stéphane Moreau! Les écologistes préfèrent donc rester au vestiaire alors que le match est en cours et qu'il est temps de marquer", ajoute-t-il.

Ecolo a annoncé mardi soir qu'il n'enverra a priori pas d'administrateur au nouveau CA car ses demandes et exigences - dont le départ de M. Moreau - n'ont pas été rencontrées.

"En modifiant la majorité du CA et en maintenant les administrateurs indépendants, c'est une phase de transition qui peut enfin être entamée et qui permettra de mettre en œuvre l'ensemble des recommandations de la commission d'enquête parlementaire et instaurer une nouvelle gouvernance saine au sein de Nethys", estime M. Fourny, qui "espère que l'ensemble des partis décideront de poursuivre dans cette voie" en renouvelant le CA.