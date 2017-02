A leur grand dam, les parlementaires wallons de l’opposition devront se contenter d’une commission spéciale pour démêler l’affaire Publifin.

Soudée au sein de la commission des Affaire générales du parlement régional, la majorité PS-CDH a en effet refusé, mercredi, d’ouvrir la porte à une commission d’enquête parlementaire. Aux yeux de ses supporters, cette formule jouissant des pouvoirs d’une instruction judiciaire aurait pourtant pu placer le pouvoir des députés à la hauteur du scandale. En outre, une commission d’enquête aurait pu investiguer au-delà de l’intercommunale Publifin proprement dite.

Ce choix PS-CDH n’a pas manqué de faire sauter aux yeux de chacun un contraste : dans l’affaire du Kazakhgate, qui met surtout le MR en difficulté, ces deux mêmes partis ont rivalisé d’énergie pour organiser une commission d’enquête parlementaire (et ensuite pour la présider, en ce qui concerne le CDH) depuis l’opposition du Parlement fédéral. Les deux situations ne sont pas comparables, insiste-t-on chez les rouge-orange.

Une commission spéciale suffit... pour l’instant

"Au-delà de l’identification des responsabilités, notamment politiques, avait listé Olivier Chastel, président du MR, dès mercredi matin au sujet de Publifin, il s’agit aussi de se pencher sur les dérives en matière de rémunération, l’absence de cadastre précis et détaillé de ces rémunérations, le transfert d’activités à des filiales privées dont la gestion échappe ensuite aux actionnaires publics, la multiplication des métiers opérés par les intercommunales, la clarification des métiers relevant encore aujourd’hui de l’intérêt communal, l’impact sur les dividendes versés aux communes et provinces, la traçabilité entre les excédents générés par les activités monopolistiques de service public, telles que la distribution d’énergie, et l’utilisation qui en est faite, la nécessité de recentrer les moyens financiers dégagés sur les métiers de base de l’intercommunale, la transparence de la comptabilité, l’absence de sanctions en cas de manquements, l’indigence du rapport rendu par l’administration la semaine dernière, etc."

Toutes ces demandes seront rencontrées par la commission spéciale. Cet outil est, dit-on encore côté PS et au CDH, largement suffisant pour jeter les bases d’une meilleure gouvernance au sein des intercommunales. "Nous n’allons pas nous ériger en procureurs alors qu’il n’est pas question à ce stade de faits délictueux, dit le PS. Mais si des zones d’ombre devaient subsister ou que de nouveaux éléments l’exigent, on peut toujours faire évoluer les choses". Cette possible évolution vers une commission d’enquête était confirmée par le chef de groupe PS Christophe Colignon hier après-midi.

Le MR peut s’informer via propres mandataires

Au sein du Parti socialiste, on dénonce au passage "l’hypocrisie ambiante". Notamment dans le chef de Pierre-Yves Jeholet, chef de l’opposition MR. "S’il souhaite faire toute la lumière sur ce qui s’est passé, il lui suffit de demander à Madame Virginie Defrang-Firket, vice-présidente et membre MR du bureau exécutif de Publifin. C’est toute de même étrange qu’on ne voit la tête de cette dame nulle part", peste un PS. De fait, Madame Firket a été directement mandatée par la direction provinciale du MR assurée par le ministre des Pensions Daniel Bacquelaine. "Et on en a marre des leçons de gouvernance d’Ecolo qu’on n’a pas entendu sur ces sujets lorsqu’ils étaient au pouvoir en Wallonie, ajoute un socialiste. Avec leurs arguments, on pourrait monter une commission d’enquête parlementaire sur les centaines de millions d’euros perdus à la suite de leur gestion du dossier photovoltaïque…" Ambiance.

Mais Ecolo n’en démord pas et estime que le choix d’une simple commission spéciale relève d’une volonté de minimiser les pouvoirs d’enquête du parlement wallon. PS et CDH présentent des "objections de façade", dit Stéphane Hazée, député Ecolo. "Ce choix montre que la volonté est de ne pas aller au bout des choses. Le parlement se prive d’un levier d’action. Avec une simple commission, on auditionnera des gens qui viendront s’ils le veulent et qui pourront dire ce que bon leur semble. On dirait que dans ce dossier, contrairement à celui du Ceta, le parlement refuse de reconnaître ses propres pouvoirs." Ecolo aurait notamment voulu porter le fer jusqu’aux stratégies d’évitement de l’impôt décelées chez certains mandadaires (usage de sociétés privées pour toucher des jetons de présence) et sur l’ensemble de la nébuleuse Nethys.

La démission de Stéphane Moreau du maïorat d’Ans et la réduction drastique du CA de Publifin annoncées mardi sont surtout perçues par les verts comme une stratégie visant à concentrer les regards sur Publifin alors que le scandale porte sur des pratiques dont le spectre est bien plus large. En attendant les lumières du parlement wallon, rappelons que la justice s’est saisie de l’affaire des comités de secteur de Publifin qui sont au centre du séisme politique.