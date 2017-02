Le président du sp.a, John Crombez, a préconisé dimanche une "totale transparence" sur les mandats des responsables politiques et leurs rémunérations alors que la Flandre est à son tour touchée par un scandale politico-financier, celui de Publipart, du nom d'un holding semi-public et d'une filiale de l'intercommunale liégeoise Publifin. M. Crombez a également souhaité réduire "le plus possible" le nombre de mandats dans ce genre d'institutions.

L'échevin socialiste gantois et candidat bourgmestre Tom Balthazar a annoncé samedi sa démission et indiqué qu'il ne sera pas tête de liste du cartel sp.a-Groen lors des élections communales de 2018. Il aurait perçu une rémunération de 1.600 euros par réunion de Publipart.

"Toutes les indemnités qui sont trop élevées sont anormales", a souligné M. Crombez lors de l'émission De Zevende Dag de la VRT.

Le président des socialistes flamands a dit respecter la décision de l'échevin Balthazar de démissionner de son mandat sans se prononcer sur un remboursement des sommes perçues. "Il a fait un pas de côté, c'est déjà beaucoup plus que ce que fait le reste".

Un second échevin gantois, celui des Finances, Christophe Peeters (Open Vld), a aussi été mis en cause dans cette affaire Publipart. Mais le chef de groupe libéral à Gand, Sami Sougir, a exclu dimanche toute démission de M. Peeters.

M. Crombez s'est par ailleurs déclaré favorable à la réduction du nombre de mandats publics exercés et à la transparence.

"En ce qui me concerne, au moins de mandats, au mieux", a-t-il affirmé en espérant que les autres partis flamands soient aussi prêts à prendre des mesures.

Il a rappelé que l'ancienne ministre socialiste flamande Freya Van den Bossche, avait, lorsqu'elle était en fonction, déjà supprimé près de 1.200 mandats. "Mais cela s'est ensuite arrêté", a déploré le président du sp.a.

Il s'en est enfin pris au chef de groupe N-VA au conseil communal de Gand, Siegfried Bracke, qui est également président de la Chambre.

"Siegfried Bracke est le premier citoyen de ce pays, l'homme politique le plus cher de Flandre et il cumule" a dit M. Crombez en soulignant que le député nationaliste était également membre du conseil consultatif de l'opérateur de télécommunications Telenet.