Le groupe Open Vld du conseil communal de Gand se penchera lundi soir sur l'élaboration d'une liste reprenant les rémunérations de ses échevins et fonctionnaires communaux dans le cadre de leur fonction et leurs différents mandats, à l'instar de la proposition avancée dans l'après-midi par Groen et le sp.a.

L'échevin gantois des Finances Christophe Peeters (Open Vld), qui a déjà annoncé renoncer à ses honoraires chez Publipart, estime qu'il n'y a "pas beaucoup d'autre choix" pour ses collègues. "Le revenu de chaque mandat que je perçois dans le cadre de ma fonction publique, doit être connu publiquement. J'ai déjà pris l'initiative moi-même ce week-end et fait connaître les revenus de mes fonctions publiques - je n'en ai pas ailleurs - pour la période 2012-2015." Ils seront présentés mardi soir lors d'un conseil communal extraordinaire.

Le parti socialiste flamand a présenté lundi une batterie de mesures et de propositions. Il a ainsi l'intention de demander immédiatement à ses mandataires de faire connaître le nom des intercommunales dans lesquelles ils exercent un mandat et le montant de la rémunération qui y est liée.