Une dame de 74 ans venue de Tubize pour manifester ce samedi à Bruxelles avec les gilets jaunes a interpellé les policiers quand ceux-ci ont demandé aux manifestants d'évacuer les lieux, près du rond-point Schuman.

Un moment capté par les caméras de nos confrères de RTL. "On nous chasse. Quand vous aurez votre pension à votre tour, vous verrez à ce moment-là. Je veux soutenir les gilets jaunes. Ce sont des gens courageux. Je les admire. On ne peut plus manifester. On n'a rien fait, on est assis sur un banc mais on ne peut pas rester. C'est devenu un monde dégueulasse", déclare la dame.

Avant d'ajouter, énervée: "Quand il y a tous ces gens qui s'en mettent plein les poches et que nous on manifeste pour baisser un peu les taxes, on nous dégage. J'ai 74 ans et je suis venue montrer mon soutien"