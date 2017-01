Rares sont les personnes qui, de nos jours, connaissent encore leur agent de quartier. Ce policier dont la mission est de veiller à la sécurité d’une zone déterminée, d’y détecter les éventuels dangers et d’y jouer un rôle préventif, passe désormais son temps à remplir des tâches administratives.

"Les agents de quartier sont devenus des apostilleurs. Ils perdent des milliers d’heures à assurer du suivi de PV de roulage. Aller sonner chez les gens et leur demander pourquoi ils n’ont pas payé telle amende ou telle amende et constater les changements d’adresse, voilà à quoi ils passent leur temps désormais alors que ce n’est pas ce qui est prévu dans leurs missions", s’exclame le président du SLFP Vincent Gilles, rappelant qu’en cette période de menace terroriste, les agents de quartier seraient bien plus utiles sur le terrain, à la détection de signes de radicalisme par exemple. "En plus, ils sont bien trop peu nombreux", regrette encore le président du premier syndicat de police du royaume.

Un contexte terroriste qui n’aide guère ces agents de quartier. "Comme les agents de police ne sont pas armés, on demande aux agents de quartier de remplir des missions qui, par le passé, étaient confiées aux agents de police", témoigne un policier bruxellois, précisant également que les agents de quartier sont parfois amenés à traiter, rien que sur une zone, entre 400 et 500 procès-verbaux pour excès de vitesse… par jour ! C’est énorme. Forcément, cela laisse peu de place au reste du travail.

(...)