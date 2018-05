L’image en a étonné plus d’un mais Mehdi Kassou, le porte-parole de la plateforme citoyenne d’aide aux réfugiés (BXL Refugees), était bien présent sur l’estrade lors du 1er mai du Parti socialiste à Bruxelles ce mardi. Certains ont même craint une politisation du mouvement représenté par la figure de Mehdi Kassou. "C’est assez simple. Non, je ne prête pas allégeance au Parti socialiste. C’est pareil pour la Plateforme citoyenne. Et non, nous ne ferons pas campagne pour le PS, ni pour aucun autre parti politique en Belgique d’ailleurs."

