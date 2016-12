Le ministre des Classes moyennes et des Indépendants Willy Borsus (MR) a créé une adresse e-mail spécifique pour recevoir les remarques des commerçants et des citoyens sur les soldes, annonce-t-il mardi dans un communiqué.

Le gouvernement, qui procède en ce moment à une analyse de la loi sur les soldes, veut recueillir un maximum d’avis avant d’arrêter une position. Des questions se posent notamment quant aux périodes durant lesquelles les soldes sont autorisés, ou encore quant à la période d’attente lors de laquelle il est interdit d’annoncer des réductions. "Nous vivons dans un monde qui évolue en permanence. Il est bien sûr important de tenir compte des changements de comportement et des attentes des consommateurs. Cela doit se faire de façon équilibrée au regard de l’activité des commerçants, des indépendants et des PME qui constituent le cœur de nos villes et de nos quartiers", a commenté M. Borsus.

Les avis peuvent être envoyés avant le 31 janvier à l’adresse soldesvotreavis@borsus.fgov.be.









Les commerçants plutôt pessimistes à quelques jours des soldes d'hiver

Les stocks des commerçants sont importants à quelques jours du démarrage des soldes, le 3 janvier, indique l'UCM mercredi. Mais la plupart ne s'attendent pas à des ventes en conséquence, ressort-il d'un sondage auprès de 260 indépendants en Wallonie et à Bruxelles. Pour 45,6% des commerçants interrogés, les stocks sont plus importants que la moyenne, en décembre. L'importance du stock est stable pour 42,5% des sondés, tandis que 12% ont des stocks moins importants.

"Ces stocks plutôt importants sont la conséquence de ventes mitigées au cours des six derniers mois puisque près de la moitié des commerçants sondés (49,5%) a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires pendant cette période", explique l'Union des classes moyennes.

La majorité des commerçants sondés (54,4%) envisage des ventes dans la moyenne pendant les soldes, malgré l'importance de l'assortiment. Une minorité (14,6%) prévoit une augmentation du chiffre d'affaires.

L'accumulation des stocks s'explique aussi par un automne particulièrement doux, ajoute l'UCM, ainsi que la confiance des consommateurs qui reste fragile.

La multiplication des réductions à différents moments de l'année engendre également un changement dans le comportement d'achat. Pour l'UCM, les consommateurs attendent de plus en plus souvent les soldes pour faire des emplettes.