Le temps restera sec avec de larges éclaircies jeudi après-midi. Par endroits des nuages bas tenaces couvriront toutefois le ciel. Les maxima seront compris entre 3 degrés dans les Hautes Fagnes et 6 ou 7 degrés dans le centre. Vendredi, après dissipation de la grisaille matinale, il devrait faire ensoleillé avec des maxima de 5 à 10 degrés, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).

Après une éventuelle averse localisée et dissipation de la grisaille matinale, avec un risque de brouillard givrant et de plaques de givre, des éclaircies souvent larges et un temps sec sont prévus sur le pays. En fin de journée, des nuages élevés arriveront par le sud. Il fera plus doux avec des maxima de 5 degrés en Hautes Fagnes à par endroits 9 ou 10 degrés.

Samedi, les précipitations feront leur retour. Le ciel sera très nuageux à couvert avec des périodes de pluie. Les maxima oscilleront entre 4 et 8 degrés, selon l'IRM.

Dimanche, le ciel sera également très nuageux avec un peu de pluie dans le sud du pays et près de la frontière française. Dans l'ensemble, le temps restera pratiquement sec. Les maxima seront compris entre 4 et 6 degrés.