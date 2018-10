Découvrez les prévisions.

Samedi, nous bénéficierons d'un temps ensoleillé et chaud avec des maxima de 20 à 24 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, et de 24 à 26 degrés ailleurs, voire localement jusque 27 degrés en Campine. En fin de journée, les voiles de nuages élevés pourraient devenir plus denses sur l'ouest du pays, selon les prévisions de l'IRM. Durant la nuit de samedi à dimanche, nous prévoyons davantage de nuages d'altitude à partir de l'ouest mais le temps devrait rester sec. Les minima seront compris entre 10 et 16 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur sud à sud-est.

Dimanche, le temps sera assez ensoleillé avec des nuages élevés. Dans le courant de l'après- midi, on observera davantage de nébulosité à partir de l'ouest mais le temps restera probablement sec jusqu'en soirée. Les maxima atteindront entre 19 et 24 degrés. Le vent sera modéré de secteur sud.