La "marée verte" a tout emporté sur son passage lors des élections communales qui ont eu lieu ce week-end. Les Verts augmentent partout en Belgique et prennent même l'écharpe maiorale dans certaines communes. Ils sont au nombre de neuf en Wallonie et à Bruxelles. Mais qui sont-ils et dans quelles communes opèrent-ils ?

Julie Chantry à Ottignies-Louvain-la-Neuve

La candidate tête de liste succède à l'ancien bourgmestre Jean-Luc Roland, qui a raccroché. Une ascension politique fulgurante pour celle qui se présentait pour la première fois il y a six ans.

Jean-Michel Javaux à Amay

Jean-Michel Javaux écroche son troisième mandat dans la commune liégoise et maitient une majorité absolue comme il y a six ans. A lui seul, le candidat obtient sur sa liste 32% des suffrages.

Christos Doulkeridis à Ixelles

Cet ancien secrétaire d'Etat bruxellois envoie le MR dans l'opposition et prends donc la place de l'ancienne bourgmestre Dominique Dufourny. La liste des écologistes, poussée par la co-présidente Zakia Khattabi, est arrivée en tête avec 33% des voix. Interviewé par la RTBF, la tête de liste se déclare prêt "à assumer la fonction de bourgmestre pour incarner un projet pour Ixelles."

Stéphane Roberti à Forest

Marc-Jean Ghyssels perd son écharpe de bourgmestre au profit de la tête de liste Ecolo. Stéphane Roberti a été désigné bourgmestre après de houleuses négociations. Le président du CPAS du Forest a récolté 1431 voix de préférence.

Olivier Deleuze à Watermael-Boitsfort

Membre fondateur d'Ecolo, Olivier Deleuze rempile pour un deuxième mandat. Il obtient 2.063 voix de préférence et a conclu un accord de législature avec le groupe MR-GM. "L’objectif est que cette commune devienne encore plus verte et encore plus ouverte (…)" a-t-il expliqué à Bx1.

Olivier Saint-Amand à Enghien

Le candidat écologiste rempile pour un deuxième mandat après avoir obtenu 1.634 voix de préférence. Ecolo n'a cependant pas la majorité absolue et doit donc participer à une coalition. Le partenaire choisi est la liste Mouvement de l'échevin sortant Jean-Yves Sturbois qui a décroché 4 sièges.

Aurélien Brabant à Pecq

A 31 ans, ce candidat a profité de la marée verte et signe la fin de l'ère Marc D'Haene l'ancien bourgmestre d'appartenance cdH. Le jeune bourgmestre a affirmé qu'il comptait mettre sa carrière de chargé de communication pour une entreprise entre parenthèses et se consacrer pleinement à ses nouvelles fonctions politiques.

Albert Mabille à Floreffe

Avec 402 voix de préférence, celui qui poussait la liste des Verts réalise le meilleur score et devient bourgmestre. Il profite de l'absence d'André Bodson (liste RPF), le bourgmestre sortant qui ne se représentait plus.

Nicolas Stilmant à Fauvillers

Le candidat conserve son mayorat, conserve sa majorité absolue et réalise un score remarquable avec 61,21 % des suffrages.

En Flandre aussi, les écologistes sortent grands vainqueurs. Groen devient le plus grand parti de la coalition au pouvoir, notamment à Malines avec 13 sièges (contre 10 à l'Open Vld et 2 aux Indépendants) et à Gand avec 14 sièges (contre 7 au sp.a).

Ce scrutin était le premier depuis 4 ans, une période exceptionnellement longue en Belgique. Beaucoup d'électeurs votaient donc pour la première fois, ce qui a manifestement profité aux Verts qui ont récolté une grande partie de ce vote des jeunes.

"Cette jeunesse est beaucoup plus consciente des enjeux actuels, de la nécessité de changer en profondeur la société. Notre responsabilité, c'est de n'est pas être seulement le parti pour lequel votent les jeunes mais aussi celui qui les fait participer", a souligné M. Dupriez, interrogé en marge du bureau de parti d'Ecolo.