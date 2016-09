Radicalisme: Les ratés du Plan Canal de Jan Jambon

Belgique

Annoncé en février dernier par le ministre de l’Intérieur Jan Jambon (NVA), le Plan Canal, qui a pour objectif de renforcer plusieurs zones de police locales bruxelloises avec 480 agents fédéraux, dont 300 cette année, a entamé ce jeudi 1er septembre sa deuxième phase.

Après l’arrivée en février de 20 policiers à Vilvorde et 50 autres à Molenbeek, ce sont les zones Bruxelles-Ixelles, Bruxelles-Midi et Bruxelles-Nord qui doivent ce mois-ci se répartir 70 agents. Reste que ces renforts ne suffiront pas à compenser le départ d’agents qui ont déjà obtenu leur mutation.

Présenté comme une mesure phare pour lutter contre le radicalisme dans la capitale, le Plan Canal prévoit des renforts policiers dans sept communes bruxelloises bordant le canal (Molenbeek, Schaerbeek, Saint-Gilles, Anderlecht, Saint-Josse, Koekelberg et Laeken) et Vilvorde. Au total, 140 policiers fédéraux doivent renforcer les zones locales, 160 la police fédérale judiciaire (PJF) et 180 autres la réserve générale. Six mois plus tard, la concrétisation se déroule dans la douleur, un certain nombre de policiers déployés ne cherchant qu’à quitter la capitale.

Seuls 40 des 70 renforts attendus ce mois-ci étaient arrivés jeudi dernier : 16 sur 25 pour la zone Bruxelles-Ixelles, 9 sur 27 pour la zone Bruxelles-Nord et 15 sur 18 pour la zone Bruxelles-Midi. Sur les 160 attendus à la PJF, seule une dizaine d’agents étaient déjà arrivés, tandis que la réserve fédérale ne compte actuellement aucun renfort. A Molenbeek, seule une grosse trentaine d’agents sur 50 déployés sont encore en place, et à Vilvorde, le chiffre réel est de 19, et non 20. Un certain nombre de policiers déployés en février contre leur gré ont en effet déjà réussi à se faire muter.

Autant de départs rapides qui empêchent les zones de travailler sur le long terme, mais qui pourraient bientôt se répéter. A titre d’exemple, 85 % des agents affectés à la zone Midi l’ont été sans leur consentement. Du côté du cabinet du ministre de l’Intérieur, on assure en tout cas que les 70 renforts prévus en septembre arriveront dans le courant du mois. "Nous avons donné le feu vert pour septembre, mais ces arrivées se feront progressivement. Suivra ensuite une évaluation", commente son porte-parole Olivier Van Raemdonck.

Selon Vincent Gilles, le président du syndicat policier SLFP Police, les renforts annoncés dans le cadre du Plan Canal devraient probablement avoir lieu, mais au détriment d’autres tâches demandées à la police fédérale. "Il y a des trous à combler partout. Le ministre tient à ces renforts et les demande, ils auront donc lieu. Mais il faudra déforcer d’autres services ailleurs", explique-t-il.

"Pas tout de suite opérationnels"

Du côté des communes bruxelloises, on explique faire le maximum pour accueillir au mieux les nouvelles recrues. "Les arrivées dans notre zone se feront en trois vagues : début septembre, début octobre et début novembre. On va faire au mieux pour accueillir les nouveaux agents. Ils ne seront néanmoins pas tout de suite opérationnels. Certains sortiront de l’école et n’auront pas d’expérience. C’est le résultat d’un long sous-financement dans la police", explique le bourgmestre schaerbeekois Bernard Clerfayt (Défi).

"Depuis le début, j’ai appelé le Plan Canal de Jambon ‘le plan com de JJ’ , pour plan communication Jan Jambon. Les renforts dont on a besoin ne sont même pas encore effectifs qu’on nous demande pourtant d’envoyer des agents à Zaventem ! Ce que j’ai refusé jusqu’ici", indique, pour sa part, le bourgmestre forestois Marc-Jean Ghyssels (PS).

De son côté, la bourgmestre molenbeekoise Françoise Schepmans (MR) se dit satisfaite d’avoir pu renforcer la lutte contre la petite délinquance.