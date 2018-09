Le PTB jouera gros lors des élections communales et provinciales du 14 octobre. Confirmera-t-il sa bonne tenue dans les sondages ? Le parti a-t-il déposé un nombre de listes suffisant ? Le porte-parole du parti, Raoul Hedebouw, ne ferme pas la porte au pouvoir. Du moins à l’échelon communal.

Vous présentez 16 listes aux communales en Wallonie. C’est en dessous de vos prévisions, non ?

Il y en a une quarantaine en Flandre et 12 à Bruxelles. En Wallonie, nous voulons percer dans les grandes villes. Nous sommes présents à Liège et Charleroi. Notre but est d’organiser une percée à Tournai, Huy, Namur…