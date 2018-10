Concrètement, cela ressemblerait à quoi une commune avec le PTB dans la majorité ?

"Cela existe déjà : il faut regarder ce qu’il se passe à Borgerhout (district d’Anvers). Nos élus y ont développé une politique plus inclusive, avec notamment des aires de jeux pour les jeunes. On n’est pas dans le domaine de l’impensable."

25 % de logements publics à Liège ou Charleroi, ce n’est pas utopique ?

"On parle d’un objectif sur trois législatures. Liège est en dessous des promesses de 10 %."

Vous liez votre entrée dans la majorité à votre demande sur le salaire du bourgmestre de Liège ?

"Oui, c’est un point essentiel de la discussion que nous allons avoir. Le maire de Barcelone l’a bien fait. Nous avons une volonté de rupture, nos divergences avec la politique menée à Liège sont profondes. Nous réclamons aussi la fin de l’austérité dans les emplois publics, la fin de la privatisation des espaces verts."

Vous arrivez dans l'idée de parvenir à un accord et de participer à la majorité?

"Il ne faut pas oublier qu’on va à la rencontre du PS de Publifin… Et de Willy Demeyer, le bourgmestre qui a mis sur pied ce système. Il ne s’agit pas du bourgmestre le plus à gauche… Liège est une ville où on chasse les pauvres plutôt que la pauvreté. À Liège ou ailleurs, on ne fera pas l’erreur de monter dans un attelage si nous ne sommes pas nécessaires à la majorité. Nous croyons beaucoup au rapport de force en politique."

C’est-à-dire ?

"Nous ne monterons dans une majorité que si nous parvenons à instaurer une majorité de rupture. On a un engagement de principe vis-à-vis de nos électeurs et on compte bien les garder. Prenez le cas de Charleroi. On verra comment se passent les discussions avec Paul Magnette, mais il devra beaucoup mettre dans la balance pour nous convaincre. Peut-être le fera-t-il. Mais c’est loin d’être sûr, étant donné qu’il dispose d’une majorité absolue. Pareil à Herstal et Seraing. On ne fera pas l’erreur d’Ecolo à Namur. Quel est le bilan de ce parti, dans cette ville ?"