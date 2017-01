Le co-présient d'Ecolo Patrick Dupriez a salué jeudi le geste posé par Paul Furlan. Il estime toutefois que cette démission ne peut servir de paravent masquant les responsabilités d'autres protagonistes du dossier Publifin.

"Je salue un geste qui n'est pas facile à poser. Paul Furlan a décidé d'assumer sa responsabilité et celle du gouvernement wallon. Il a bien dû constater qu'il ne lui était plus possible d'être l'homme de la situation et des réformes qui s'imposent", a expliqué M. Dupriez.

Les Verts maintiennent toutefois leur demande d'une commission d'enquête parlementaire pour éclairer la "nébuleuse Nethys-Publifin".

"Cette démission ne peut servir de paravent. Un commission d'enquête sur la nébuleuse Nethys, sur son système de rémunération, sur le lotissement du pouvoir par les partis traditionnels, sur des flux financiers au détriment des citoyens s'impose plus que jamais. Que le scandale serve à assainir les pratiques publiques. Nous avons devant nous une opportunité de servir la démocratie", a ajouté le co-président.

D'autres démissions devraient suivre, estime l'écologiste. "Des administrateurs ont déjà démissionné, d'autres pourraient suivre, car ceux qui se trouvent au coeur de ce système sont toujours là", a-t-il fait remarquer.





La démission arrive tard et n'écarte pas une commission d'enquête (MR)

La démission du ministre wallon des Pouvoirs locaux Paul Furlan (PS), emporté jeudi par les suites du scandale Publifin, "arrive tard" et n'écarte en rien la nécessité d'une commission d'enquête sur la gouvernance, a commenté le chef de groupe MR au parlement wallon Pierre-Yves Jeholet. "J'ai été le premier à réclamer cette démission, non pas pour viser l'homme, mais pour sa responsabilité politique, ministérielle, car des fautes devaient être assumées", a indiqué M. Jeholet à Belga.

Il pointe du doigt l'accumulation de beaucoup de faits, estime qu'il y a eu des "dysfonctionnements" au cabinet Furlan et trop de risques de conflits d'intérêts. Mais il souligne aussi une "négligence, un dilettantisme et une paresse coupable" dans le chef du Thudinien, dont il juge qu'il n'a pas agi assez vite pour empêcher le développement d'un système tel que celui dénoncé dans le scandale Publifin.

Le libéral en appelle toujours à une commission d'enquête parlementaire. Il en attend des recommandations et des "mesures radicales" en matière de gouvernance (décumul, rémunérations, conflits d'intérêts, rôle des intercommunales, place des sociétés privées en leur sein, etc).

La motion déposée par le MR et Ecolo réclamant la démission de M. Furlan n'ayant plus d'objet, la conférence des présidents du parlement wallon se réunit à midi pour décider si le débat prévu cet après-midi est maintenu.