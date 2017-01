Theo Francken (N-VA) a entamé 2017 sur une note guillerette. Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), organe indépendant qui délivre le statut de réfugié ou de protection subsidiaire aux demandeurs d’asile, commence à résorber l’arriéré généré par la crise migratoire de 2015. "Le CGRA a pris 2.001 décisions en décembre. L’arriéré plonge pour la première fois depuis la crise de l’asile et passe en dessous de la barre des 10.000 !" , s'est réjoui le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration hier sur Twitter.

Qu’est-ce que cela peut bien faire ? Plus vite cette instance prend une décision, plus vite un demandeur d’asile est fixé sur son sort et sait s’il peut ou non rester en Belgique. L’équation peut sembler paradoxale mais le résultat du CGRA souligne en fait que la crise des réfugiés est bel et bien derrière nous.

Pour comprendre ce paradoxe, un petit retour en arrière s’impose.

En 2015, des milliers de demandeurs d’asile arrivent en Belgique. Le CGRA, qui met alors deux à trois mois pour rendre une décision, est dépassé par les événements. Le délai - entre le dépôt de la demande d’asile et la décision de reconnaissance ou non - passe à six mois, parfois à un an. En d’autres termes : les personnes qui ont déposé un dossier en 2015 sont reconnues (ou non) comme réfugiées maintenant. Les chiffres le prouvent : en 2015, 10.798 personnes ont obtenu un droit de séjour. En 2016, jusque fin novembre, 14.241 demandeurs d’asile ont obtenu le statut de réfugié.

Ajoutez à cela les 2.000 nouvelles décisions citées par Theo Francken sur le réseau social et on peut conclure que le nombre total de réfugiés pour l’année 2016 devrait dépasser les 15.000. Un record.

Par contre, beaucoup moins de demandes d’asile ont été enregistrées en 2015 (44.760) qu’en 2016 (17.131). C’est d’ailleurs ce qui permet au CGRA de résorber son arriéré. Et qui fait visiblement la joie de Theo Francken.