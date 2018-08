Brussels Airport a battu un nouveau record de passagers en juillet, avec une croissance proche de 4%.



Pour la première fois de son histoire, l'aéroport a accueilli plus de 2,6 millions de passagers en un mois, se félicite-t-il mardi. Le 20 juillet dernier, 94.928 voyageurs sont passés par ses installations, un autre record absolu pour une seule journée. Le fret a, lui, enregistré une hausse de 13,9% par rapport à juillet 2017. La croissance du nombre de passagers à Brussels Airport est plus précisément de 3,9% et celle des passagers locaux au départ de 5,2% comparativement au même mois il y a un an. Ce dernier phénomène s'explique notamment par les bonnes ventes des vacances en avion, en particulier vers des destinations telles que la Turquie, l'Egypte et la Tunisie. Les voyageurs en transfert sont, eux, légèrement moins nombreux (-1,4%).

Le trafic long-courrier poursuit sa progression (+16%), en particulier vers l'Asie et le Golfe grâce à de nouvelles destinations lancées ces derniers mois (Hong Kong, Shenzhen et Shanghai) et une augmentation des fréquences et des capacités sur les vols vers Dubai, Bangkok et Doha.

L'aéroport bruxellois a par ailleurs accueilli 94.928 passagers en une journée le 20 juillet, établissant là un record absolu.

Le volume de fret y a en outre augmenté de 13,9% le mois dernier, sous l'effet d'une croissance marquée du fret aérien transporté à bord des avions passagers (+29%) et par camion (+21,2%).

Enfin, dernier record, le nombre moyen de passagers par vol, qui est passé de 130 à 136 passagers. Il s'explique par une diminution du nombre de vols passagers, de l'utilisation de plus gros appareils et d'un meilleur taux d'occupation.