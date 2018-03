Est-ce le début d’un "F-16-gate" ? Tout porte à le croire après le coup de tonnerre qui a frappé la tête de la Défense, mercredi en fin de journée : deux généraux et deux colonels font temporairement un pas de côté, le temps du déroulement de l’enquête sur la non-transmission de rapports concernant la prolongation possible des F-16 au ministre de la Défense, Steven Vandeput. Parmi ces hauts gradés, le général Frederik Vansina, commandant de la Force aérienne belge, et le colonel Harry van Pee, directeur des achats.

Plusieurs hauts gradés ont fait un pas de côté.