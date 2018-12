Ces 10 et 11 décembre, le ministre de la Nature, René Collin, organise ses premiers ateliers de la biodiversité : deux journées pendant lesquelles des experts, des représentants du monde associatif, des politiciens et des représentants des communes vont échanger leurs idées et leurs programmes pour lutter pour la sauvegarde de la biodiversité.

Pourquoi avez-vous souhaité organiser cet événement ?

"La biodiversité concerne tout le monde, c’est l’essence de notre démarche. Nous avons déjà mené beaucoup d’actions comme ‘Ose le vert, recrée ta cour’, un projet pour lequel 181 écoles de l’enseignement obligatoire et 12 hautes écoles se sont portées candidates. Pour nous, la nature doit toucher tout le monde et tout le monde peut être acteur de la protection de la biodiversité."

(...)