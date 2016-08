Rentrée scolaire: 40.000 profs s'assurent contre les élèves violents

Belgique

Demain, c’est la rentrée, et si beaucoup d’enseignants sont heureux de retrouver leur tableau noir, d’autres passeront les portes de l’école la peur au ventre. En témoigne la très forte augmentation de contrats d’assurance contre la violence des élèves souscrits par les profs. Au 1er juillet dernier, ils étaient 40.500 à avoir pris le contrat Academic chez l’assureur Ethias. À titre comparatif, ils n’étaient que 27.000 en 2007.

Cette assurance spécifique coûte 24,77 euros par an et intervient sur les frais médicaux si l’enseignant, le directeur ou le surveillant est victime de blessures causées par les élèves.

Il faut dire que la violence dans les écoles est une réalité qu’il ne faut pas sous-estimer. "Mais elle n’a pas la même ampleur selon les régions du pays. On remarque par exemple que les enseignants fraîchement nommés font tout pour retourner en province. S’ils aspirent bien sûr à travailler plus près de leur domicile, ils font aussi face à Bruxelles à des élèves plus violents", explique Masanka Tshimanga, présidente du SLFP-Enseignement.

Une augmentation de la violence liée, selon Mme Tshimanga, à la détérioration de l’image de l’enseignant dans la société. "Le rôle du prof est de moins en moins reconnu. Les élèves ont donc plus tendance à contester leur autorité… Le Pacte pour un enseignement d’excellence est censé se pencher sur la problématique et s’atteler à redorer l’image du métier. Mais pour le moment, les jeunes professeurs n’ont pas le choix, ils ont besoin de trouver un travail et acceptent ce qu’ils trouvent…"

Et d’ajouter : "Nous pensons que dans les premières années, c’est l’employeur (Fédération Wallonie-Bruxelles ou le pouvoir organisateur) qui devrait prendre en charge cette assurance. Cela inciterait probablement des jeunes à se lancer dans le métier…"