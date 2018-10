La rentrée scolaire avancée au 22 août dès 2022 ? C’est une possibilité que n’exclut pas Marie-Martine Schyns, ministre de l’Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce sera cependant au futur gouvernement de trancher...

La rentrée scolaire avancée au 22 août dès 2022 ? C’est une possibilité que n’exclut pas Marie-Martine Schyns, ministre de l’Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette dernière planche depuis un moment sur une refonte du calendrier scolaire basée sur une répartition 7 semaines de cours/2 semaines de congé. Pendant six mois, la Fondation Roi Baudouin a consulté des enseignants, associations de parents, des éducateurs et des représentants de l’Horeca pour leur demander leur avis et il en ressort un consensus sur l’idée de modifier le calendrier. Reste à voir selon quelles modalités. La date du 22 août ne fait en tout cas pas l'unanimité.

“La rentrée scolaire le 22 août, ça nous semble fort tôt ! Il faudrait encore discuter de cette date. Mais la réorganisation du calendrier scolaire est une position que nous soutenons. L’être humain a besoin d’une coupure de deux semaines pour être vraiment reposé. Plusieurs études le montrent. La première semaine de congé, le cerveau commence seulement à évacuer la fatigue mais n’est pas encore reposé.”, estime Bernard Hubien, Secrétaire Général de l’UFAPEC (Union Francophone des Associations de Parents de l’Enseignement Catholique)