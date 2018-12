Fermé en 2013 pour la première grande rénovation de son histoire, l'Africa Museum rouvre ses portes ce dimanche. Visite des salles toutes neuves du splendide musée de Tervueren rénové et ouvert dimanche au public.

Pour bien voir toutes les richesses de l’Africa Museum, il faudrait y passer plusieurs heures ou y revenir, muni du petit guide très bien fait qu’on achète à l’entrée (7,5 €). Après être passé par le nouveau bâtiment blanc et le long tunnel, le visiteur découvre d’abord le dépôt des sculptures trop colonialistes remises à la cave et des espaces qui évoquent le musée comme institution scientifique (il forme 130 scientifiques africains chaque année) et comme lieu de collections.

(...)