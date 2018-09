La circulation ferroviaire entre les gares de Bruxelles-Nord et Schaerbeek a été rétablie vendredi mais les perturbations vont persister, rapporte Frédéric Petit du gestionnaire du réseau Infrabel.



Le trafic des trains a été interrompu vendredi en fin d'après-midi, entre 17h00 et 17h30, en raison de la présence de jeunes sur les voies. L'incident a touché une grande partie des lignes du pays, les trains pour Louvain, Liège, le Limbourg et Anvers passant par Schaerbeek. Les liaisons vers la Flandre occidentale et la Flandre orientale ont également été impactées. Celles se dirigeant vers Anvers ont toutefois été déviées par Charleroi.

La perturbation risque de durer encore longtemps, concède M. Petit, qui attend encore des retards jusque 19h00 au moins.

La circulation des trains a repris entre Jette et Ternat

La circulation des trains a repris vendredi peu avant 19h00 entre Jette et Ternat, a indiqué un porte-parole d'Infrabel. Des retards sont encore attendus sur cette ligne. Un accident entre un train et un motard à Berchem-Sainte-Agathe en début d'après-midi avait contraint à suspendre tout trafic. Le parquet et la police poursuivent leur enquête sur l'accident dans lequel le motard, âgé de 27 ans, a perdu la vie.

Le gestionnaire de l'infrastructure rappelle de son côté que chacun doit respecter les règles de sécurité aux abords des passages à niveau.