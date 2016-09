Reynders: "Il faut créer un cours d'éducation civique"

Belgique

Didier Reynders fait sa rentrée : il met les deux pieds dans les dossiers belgo-belges qui fâchent. Il prône le maintien des intérêts notionnels couplé à un abaissement de l’impôt des sociétés à 20 %. Il tient des propos "forts" sur les valeurs européennes mises à mal, selon lui, par le radicalisme de certains musulmans. Entretien.

"Il faut conserver les intérêts notionnels"

Didier Reynders est ministre des Affaires étrangères, mais il fait sa rentrée politique en tant que vice-Premier ministre MR. Il était resté discret ces derniers mois, diplomatie oblige. Il revient désormais dans l’arène médiatique belgo-belge. A l’attaque sur deux fronts : celui de la fiscalité et celui des "valeurs".

Le gouvernement a entamé ses travaux budgétaires. Vu l’ampleur de l’effort (au moins 2,4 milliards d’euros à trouver pour 2016 et 2017), faut-il maintenir le retour à l’équilibre en 2018, tel que prévu dans l’accord de gouvernement ?

Ce qui est important dans le débat budgétaire, c’est de montrer qu’on continue à réduire le déficit public, qu’on travaille sur une trajectoire qui va nous mener à moyen terme au retour à l’équilibre. Mais pas de fétichisme avec une date. Je constate qu’à peu près tout le monde se rend compte que vouloir atteindre l’équilibre en 2018 n’a pas beaucoup de sens.

Le report de l’équilibre est donc acquis au sein du gouvernement ?

On va voir. Tout dépend des mesures sur la table. Si on peut y arriver, pourquoi pas ? Mais je n’en fais pas un élément majeur.

Votre discours et celui de la droite en général ont évolué…

J’ai toujours défendu cette même logique. Ce qui m’inquiéterait, c’est qu’on stoppe l’effort de réduction des déficits, mais je ne veux pas du tout me tenir à un calendrier strict parce qu’il n’y a pas que les chiffres. Derrière, il y a aussi les grandes orientations que l’on donne au budget : on a fait la réforme des pensions, on lance maintenant la réforme du marché du travail… Ce sont des éléments majeurs dans le débat avec les autorités européennes. Je préfère avoir un déficit qui est résorbé avec un ou deux ans de plus, mais en garantissant qu’à terme, en 2020 ou 2030, on ne reparte pas dans l’autre sens.