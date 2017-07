La frégate Louise-Marie, qui croise en mer Méditerranée et participe à l'opération européenne Sophia, continuera sa mission jusqu'à la fin du mois comme convenu, a indiqué lundi après-midi le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders à l'issue d'un Conseil Affaires étrangères.

"Nous avons affirmé notre volonté de continuer à participer à l'opération Sophia", a expliqué le ministre à l'Agence Belga, alors que le secrétaire d'Etat à la Politique d'Asile et de migration Theo Francken a appelé dimanche à annuler la participation de la frégate à cette opération européenne. Bien qu'elle croise pour lutter contre les passeurs, la frégate a déjà participé à des sauvetages de migrants en détresse.

M. Reynders a cependant estimé que d'ici à la prochaine mission de la frégate, il faudrait passer à l'étape suivante dans la gestion de la crise migratoire en provenance de la Libye. Cela passerait par exemple par un renforcement des contrôles aux frontières sud du pays et avec la Tunisie, selon le ministre. Il s'agirait aussi d'investir dans des centres d'accueil, en Libye, pour accueillir les migrants qui arrivent quand même et déterminer, de là, ceux qui peuvent venir en Europe et ceux qui n'ont aucune chance.

Enfin, il faudrait aussi pouvoir intervenir dans les eaux libyennes pour ramener à terre les migrants qui ont pris place sur des embarcations souvent frêles. "Cela n'a pas de sens de les attendre dans les eaux internationales, ça a quelque chose de cynique", commente le ministre des Affaires étrangères. Les Européens espèrent progresser et arriver à des résultats "dans l'année qui vient".

La question centrale reste cependant la stabilité du pays: malgré les accords de paix signés fin 2015 au Maroc, la situation reste fragile. L'est du pays, notamment, est contrôlé par le maréchal Khalifa Haftar, lié à des forces non-reconnues par la communauté internationale.