C’est trois mois après les attentats du 22 mars, en juin 2016, que Stéphanie Silvestre a pris la direction de la police des chemins de fer, cette unité de la police fédérale, responsable de la sécurité du rail belge et du métro bruxellois.

L’attaque terroriste à la station Maelbeek, la plupart des policiers qui composent l’unité l’ont encore tous en tête. Et depuis, tout est mis en œuvre pour ne plus jamais revivre pareille situation que lors de ce jour de deuil pour la Belgique.

"Un attentat ? On y travaille tous les jours. Même si le risque zéro n’existe pas, on met tout en œuvre pour mieux s’y préparer. Que ce soit avec Bruxelles Prévention Sécurité ou tous les autres partenaires. On prépare des ‘plans terro’, on travaille à la coordination avec les zones de police, afin justement d’enchaîner si nécessaire, les plans au niveau local, au niveau provincial, au niveau national. On se forme à une fluidité d’action depuis le 22 mars. C’est un élément que la police des chemins de fer n’avait pas pris en compte et depuis les attentats, on ne cesse de se préparer, de se former."

Si une attaque devait se produire aujourd’hui, qu’est ce qui changerait ? "La communication, le temps de réaction, la mise en place des structures, tout cela serait beaucoup plus rapide, même si une coordination entre différents services reste une opération critique. Mais nous réalisons de nombreux exercices pour cette gestion de l’urgence."

Et Stéphanie Silvestre d’ajouter qu’au niveau du rail, là aussi, des changements ont été opérés depuis l’attaque d’un Thalys en France en août 2015. "On sait directement où dévier un train qui fait un kilomètre de long. Avant, on cherchait, on perdait du temps. Maintenant, on a un plan pour chaque ville du pays. Tout est répertorié et cela devient un automatisme dans les procédures. Tout cela est le fruit d’un travail de collaboration tant avec la SNCB qu’Infrabel."

Enfin, pour ce qui est des objets retrouvés à la station Maelbeek le 22 mars 2016 (voir photo ci-contre), la police des chemins de fer a pu enfin tous les restituer. Un travail qui a pris de très longs mois.