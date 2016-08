Risque d'orage local samedi soir après une journée très chaude

Belgique

Samedi, le temps sera à nouveau très chaud avec des maxima de 29 à 34 degrés, selon les prévisions de l'IRM. Des cumulus se développeront et le risque d'orage, parfois intense, sera local en cours d'après-midi ou en soirée. Le vent sera faible à généralement modéré d'est à nord-est, s'orientant par la suite au sud à sud-est.

Samedi soir et en début de nuit, un orage local sera encore possible tandis que la nuit signera le retour des éclaircies. Il fera particulièrement doux avec des minima compris entre 18 et 21 degrés. Dimanche, le temps sera d'abord ensoleillé puis les cumulus se feront plus nombreux et pourront donner lieu à quelques averses locales. Un coup de tonnerre n'est pas exclu. Les maxima oscilleront de 24°à la mer à 30° en Campine et en Gaume. Le vent sera modéré de sud-ouest, s'orientant à l'ouest. A la mer, il sera modéré à assez fort.

Lundi, la nébulosité sera variable avec des averses qui transiteront sur le pays à partir de la mer du Nord. Le temps deviendra progressivement plus sec à partir du nord-ouest avec de larges éclaircies. Il fera moins chaud que les jours précédents avec 22° dans le centre. Le vent sera généralement faible et s'orientera de l'ouest au nord.

Mardi, le temps sera à nouveau plus ensoleillé. Les températures repartiront à la hausse avec des maxima de l'ordre de 25° dans le centre. Le vent sera faible de directions variées.

Durant le reste de la semaine, le temps sera ensoleillé et les températures resteront estivales.