Il est remonté, le président de la FGTB. L’homme est en train de façonner le plan de mobilisation - plan prévu du 10 au 14 décembre comme annoncé avant la Toussaint. Et "les dossiers à charge" du gouvernement s’accumulent. "On avait décidé d’axer notre mobilisation sur plusieurs thèmes : le pouvoir d’achat, les pensions et la pénibilité, ainsi que la qualité de l’emploi. Je pense cependant qu’avec ce qu’on vient d’apprendre, le pouvoir d’achat va être central… D’autant que les discussions autour de l’accord interprofessionnel vont être concomitantes", lâche-t-il.

En quoi consiste cette mauvaise nouvelle qui vous fait voir rouge ?

(...)