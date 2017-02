Pressenti pour devenir secrétaire général de la FGTB, Robert Vertenueil a estimé dimanche qu'un certain nombre de gens à l'intérieur du PS, dont ceux-ci donnent une image désastreuse, devaient quitter le parti.

Pour lui, il importe de donner au président du PS, Elio Di Rupo, les moyens de les faire sortir. Si M. Di Rupo "n'en a pas la force ou la volonté, le président, il faut en changer" à la tête du parti, a-t-il dit, interrogé sur le plateau de l'émission "A votre avis" (La Une - RTBF).

"Je considère que la Parti auquel je suis affilié est celui qui a permis en grande partie tout le progrès social et la société moderne dans laquelle on vit aujourd'hui. Il est malheureux que des gens en donnent une image désastreuse en contradiction totale avec ses idées et ses valeurs", a-t-il dit, dans le contexte du dossier Publifin.

Se refusant à citer des noms, Robert Vertenueil a ajouté: "J'ai deux solutions, soit je ne suis pas content avec ce qui se passe, et je m'en vais, soit je reste et j'espère que d'autres prennent le pouvoir à l'intérieur du parti."

Pour lui, "un certain nombre de gens qui ont commis des actes, qui doivent partir."