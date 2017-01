Dans cinq mois et quelques jours, Robert Vertenueil quittera son austère bureau de la rue Haute, à Bruxelles, pour s’installer dans de celui de Marc Goblet, à quelques centaines de mètres. Le 9 juin prochain, ce Nivellois affilié au PS depuis des décennies sera - sauf accident - élu secrétaire général de la FGTB, le plus gros syndicat du pays. Avec ses 1,5 million d’adhérents (le PS en compte environ 900.000), la FGTB possède une capacité de négociation hors norme, même si les dernières manifestations monstres n’ont pas donné les résultats escomptés. Socialiste convaincu depuis qu’il a… six ans, Robert Vertenueil s’attriste bien évidemment du scandale Publifin. Mais cela ne brise pas ses idéaux de gauche - "La vraie ! Celle de Mélenchon et de Hamon… Pas celle de François Hollande…" Il suggère néanmoins aux instances du parti de mener un nettoyage ferme et définitif au sein de ses troupes.

Votre position, en tant que militant du PS, sur le scandale Publifin…

"C’est très malheureux. Une très large majorité de mandataires politiques font leur boulot correctement, ne comptent pas leurs heures. On leur jette l’opprobre parce qu’il y en a quelques-uns qui abusent. En tant que citoyen lambda, j’estime que le monde politique devrait porter un regard sur lui-même plus critique que ce qu’il ne fait aujourd’hui."

Cela ne vous donne pas envie de quitter le PS ?

"Non, j’y suis toujours affilié même si je n’ai aucune responsabilité. Pour un membre de base comme moi, c’est très triste de voir qu’il y a une minorité de socialistes qui profitent du système et jettent le discrédit sur l’ensemble du parti et, surtout, ses 90.000 affiliés. Ce parti prouve, à de multiples reprises, qu’il est capable des plus grandes choses pour la défense des intérêts des citoyens et, dans le même temps, certains de ses responsables ne comprennent pas que ce qu’ils font est inacceptable. Comment un parti qui fait tellement de choses positives peut avoir des gens qui font tellement de choses négatives ? Ça me sidère."

Vous leur faites vraiment toujours confiance ?

"J’ai toujours confiance au PS oui. Mais je n’ai pas confiance en tous les responsables du PS."

Et quand vous serez nommé secrétaire général, vous garderez votre carte ?

(...)