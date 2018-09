Les Irlandais l'avaient fait précédemment, en août notamment : anticiper une grève des pilotes et du personnel de cabine en annulant les vols pour permettre aux passagers de s'organiser autrement. La situation a-t-elle changé pour ce vendredi 28 septembre ? Nos interlocuteurs laissaient clairement penser que non ce midi, avant que Ryanair ne confirme, peu avant 16 heures, la suppression de 190 vols. Il est à ce stade impossible de déterminer quels vols sont supprimés pour la Belgique, mais notre pays est bien touché par cette vague d'annulations.

Parmi tous les vols Ryanair prévus ce vendredi, les annulations représentent 8% du total, selon Ryanair. Environ 30.000 passagers (sur 450.000) sont concernés par ces annulations. Tous les passagers concernés par ces annulations ont été prévenus par e-mail ou SMS ce mardi matin, indique la compagnie.

"Nous nous excusons auprès des clients touchés par ces grèves inutiles de vendredi. Nous avons tout fait pour les éviter étant donné que nous avons reconnu les syndicats, accepter des conventions collectives de travail et que nous avons proposé aussi d'adopter des contrats locaux en 2019. Ces grèves répétées et inutiles nuisent aux activités de Ryanair et à la confiance de nos clients", a déclaré Kenny Jacob, directeur marketing chez Ryanair. "Nous espérons que les syndicats feront preuve de bon sens et travailleront avec nous pour finaliser les accords au bénéfice des pilotes et du personnel de cabine sans perturber davantage nos clients et nos vols ces prochaines semaines", ajoute M. Jacob. "Si l'on peut conclure des accords avec les syndicats en Irlande, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie pourquoi certains syndicats en Belgique, Pays-Bas et Espagne ne font pas pareil ? "

La BeCA (Belgian Cockpit Association), l'association professionnelle des pilotes, se demandait pour sa part ce midi si Ryanair avait prévu un plan B. "La majorité des pilotes belges suivront la grève annoncée par la CNE et d'autres syndicats européens" , affirme l'association. Au niveau de Setca (branche de la FGTB), même si officiellement aucune grève n'est annoncée "parce que notre syndicat n'a pas été consulté pour l'appel à la grève" , on confirme que le personnel syndiqué chez eux "sera couvert quoi qu'il arrive s'il souhaite faire grève ce vendredi." C'est à la CNE, interpellée avant la confirmation de l'annulation des vols, que le ton est le plus dur: "la situation montre l'irresponsabilité de Ryanair" , affirme le syndicat. "Derrière la décision de conserver les vols malgré la grève annoncée, on sent la volonté de dresser les gens qui viendront dans les aéroports et se retrouveront sans avion à prendre, et le personnel qui fait grève."

Associations et syndicats ont donc été entendus dans leurs appels à la raison.

Pour rappel: si les pilotes et le personnel de cabine sont en grève un peu partout en Europe, c'est pour faire appliquer le droit du travail local sur leurs contrats (par exemple: un travailleur belge qui travaille en Belgique doit avoir un contrat selon les lois belges), qui aujourd'hui sont rédigés selon le droit irlandais, peu importe où travaille réellement l'employé. Une situation compliquée, notamment en raison du flou juridique en cas de désaccord entre un membre du personnel et sa direction. Une première ouverture a été réalisée par Ryanair en ouvrant les négociations avec les syndicats (au lieu de tout simplement les ignorer), une seconde en prévoyant un changement de ces contrats en 2020. Mais pour les travailleurs, c'est maintenant qu'il faut agir, et ils militent pour une renégociation syndicale en janvier 2019 au plus tard.