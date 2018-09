Sarkis Simonjan, le steward belge licencié récemment par Ryanair, a peu apprécié les propos de son ancien patron, Michael O’Leary. Selon ce dernier, Sarkis Simonjan n’a pas été écarté pour avoir parlé à la presse, mais pour ne pas s’être présenté à son poste à plusieurs reprises et échoué à différents tests.

“Ces propos sont mensongers, explique le steward qui va attaquer M. O’Leary en justice pour diffamation. J’ai toutes les preuves : mes absences ont toujours été justifiées et les rapports de mes superviseurs ont toujours été très bons. J’ai été le meilleur vendeur de la base au mois d’août et le seul à pouvoir faire des annonces en français et néerlandais dans l’avion".

Licencié depuis le 20 septembre dernier, l'ancien steward ne décolère pas. "M. O’Leary a sali mon image en proférant des mensonges à mon encontre qui pourraient me nuire professionnellement, dit-il. Je me réjouis qu'il s'intéresse au sort d'un steward d'un petit pays comme la Belgique mais mentir pour trouver une excuse n’est pas vraiment louable pour un patron d’une multinationale Si j''ai témoigné de mes conditions de travail à la presse, c'est aussi pour éviter une dégradation globale dans le secteur aérien.”

Pour rappel, la CNE a porté plainte contre Ryanair pour abus de pouvoir devant le Tribunal du Travail de Bruxelles suite à ce licenciement.