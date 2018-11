Gravement malade et hospitalisé aux soins intensifs, le petit Sacha rêve du maillot signé de son idole…

Jean-Luc Dossche est, comme il se qualifie, un amoureux de la vie et du partage. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il est avant tout un homme au grand cœur. Cet habitant de Baisy-Thy mène des actions de solidarité aussi souvent que possible.

Cette fois, c'est le petit Sacha, 8 ans, habitant Florennes, et actuellement hospitalisé aux soins intensifs à St-Luc, qui recueille toute son attention. Jean-Luc Dossche veut venir en aide à ce gamin qui se bat depuis sa naissance avec une maladie rare qui lui occasionne pas mal de souci.

Vivre avec un intestin grêle ultracourt sur vanishing laparoschisis et atrésie de cette partie intestinale, cela ne parlera pas aux gens mais, pour ceux qui le vivent au quotidien, c'est réellement pénible. A peine trois personnes souffrent de ce mal en Belgique…" Pour faire court, Sacha, qui a déjà connu six opérations, a toujours vécu avec des poches jusqu'au début de cette année, explique Jean-Louis. Pas évident pour un gamin de son âge qui ne demande qu'à vivre normalement… Sa qualité de vie s'est améliorée au début de l'année, jusqu'à il y a peu, où la situation a dégénéré. Il a donc dû se faire opérer en urgence cette semaine. Son état n'est pas top mais il est super bien entouré. Sa maman Maëlle entre autres, veille, et tout le monde est aux petits soins pour lui!"

Le maillot d'Eden pour Noël

Jean-Louis, fidèle a lui-même, lance donc un appel à la générosité pour permettre, lorsque Sacha ira mieux, de retrouver rapidement le sourire. "Pour soutenir ce gamin génial, Sacha, ce fan de foot , j'aimerais lui faire un beau cadeau pour ces fêtes. Il le mérite et sa famille aussi. L'idée est d'avoir un maximum de maillots de joueurs de foot. Il est un grand fan de notre équipe nationale, et il adore Eden Hazard. Tout ce qui touche au foot lui fera un énorme plaisir. Aidez-moi à lui faire une énorme surprise. Il est encore une fois hospitalisé, mais il est courageux, je l'adore."

En cette période de fêtes, on n'ose penser un seul instant que le bouche à oreilles ne puisse fonctionner!

Jean-Luc Dossche réalise cette collecte au travers d'une asbl, l'Art pour eux. 0499/32.64.86