C’est le lundi 21 mars 2016 que Salah Echallaoui devient président de l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB), l’organe chargé de la gestion du culte temporel musulman. Un an et trois mois plus tard, celui qui est toujours inspecteur de professeurs de religion islamique en fédération Wallonie-Bruxelles, la fonction de l’EMB étant bénévole, continue à clamer sa volonté de réformer et moderniser l’institution, et insiste sur ses différentes initiatives en faveur du dialogue interculturel. L’homme a accepté de répondre aux questions de la DH.

À votre arrivée, vous annonciez de nombreuses réformes, dont celle de l’EMB et de sa communication, du Conseil des théologiens (NdlR : organe chargé de réfléchir aux sujets d’ordre théologique sur demande de l’EMB), ou des formations pour imams. Où en est-on ?

"Cela fait un an et près de deux mois. J’ai pris mes fonctions juste la veille des attentats qui ont frappé notre pays, plus précisément Zaventem et la station Maelbeek. J’ai été confronté directement à cette problématique du radicalisme et du terrorisme, et c’est en lien avec l’islam et certains milieux dans la communauté musulmane. C’était un défi à relever. Toute une série de chantiers ont été lancés, notamment la mise en place d’un islam de Belgique, c’est-à-dire un islam qui prend en compte le contexte du pays dans lequel il évolue. Mais je ne veux pas dire un islam coupé de ses racines, loin de là !"

D’où le projet d’institut de promotion des formations sur l’islam ?

"C’est notamment via ce projet, oui, mais pas seulement, puisqu’il faut rappeler que l’on parle ici d’un projet au niveau de la Communauté française. On ne s’est pas croisé les bras du côté néerlandophone. Au contraire, on est même beaucoup plus en avance. On remarque un certain pragmatisme."

(...)