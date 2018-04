ASSURANCE AUTO : ça coince avec la résiliation

Belgique La relation de confiance entre le Belge et ses assurances s’est effritée en 2017. Santé, vie, auto, incendie, annulation, etc. : l’ombudsman des Assurances a reçu 6.120 plaintes concernant ces polices. Près de 10 % de plus qu’en 2016. Trop lents, trop stricts (refus d’intervention) et difficiles à lâcher (délai de préavis) : voici, en gros, les griefs que les plaignants reprochent aux assureurs.Topo.

Les délais de résiliation, tous secteurs confondus, c’est 13 % des plaintes enregistrées. Mais en matière d’assurance (RC) Auto, cela représente carrément un tiers des dossiers ! Il est vrai que si on la compare aux abonnements GSM ou à la fourniture énergétique (gaz, électricité), la RC Auto est extrêmement conservatrice : elle maintient, dans la plupart des cas, un délai de préavis de trois mois…

"Deux tiers des dossiers concernent les résiliations du contrat par le preneur d’assurance. Le preneur d’assurance n’est pas toujours au courant des formalités légales et des délais pour mettre un terme à son contrat ou il ne les applique pas correctement. Il pense à tort avoir le droit de résilier le contrat en cas de changement de véhicule, de modification de sa prime en fonction de sa sinistralité ou sans délai. Le consommateur estime que ce formalisme excessif est une entrave à la possibilité de changer d’assureur."

Les délais de délivrance des attestations de sinistralité et les erreurs dans leur rédaction sont également pointés du doigt…

Avec 1.373 demandes d’intervention en 2017 (contre 1.143 en 2016), le volet assurances Auto est l’un des plus productifs pour l’ombudsman.





ASSURANCES SOINS DE SANTÉ : burn-out et centres médicaux recalés

De 650 plaintes en 2016 à 769 en 2017 : les doléances en matière de couverture santé ont bondi de près de 20 % en un an ! 25 % des réclamations portent sur la lenteur de gestion des demandes relatives au contrat ou à un sinistre. Dans les dossiers relatifs à la gestion des sinistres (56 %), les réactions au refus d’intervention de l’assureur s’élèvent à 41 %. Ces refus portent, de plus en plus souvent, sur des prestations (one day, notamment) réalisées en centres médicaux (délais d’attente moins longs, convivialité plus élevée) plutôt qu’en hôpitaux. Bémol ? Ces centres ne sont pas agréés par les assureurs, qui ont donc le droit de refuser l’intervention… Le médiateur appelle l’Inami et les assureurs à revoir leur position vis-à-vis de ces établissements.

Par ailleurs, les plaintes concernant les assurances avec revenus garantis en cas de maladie sont en franche hausse, à +26 %. Pourquoi ? Deux raisons.

1 Le burn-out. "De plus en plus de dossiers portent sur le refus d’intervention de l’assureur à la suite d’une incapacité de travail due à un burn-out, constate l’ombudsman. La majorité des contrats des entreprises d’assurances prévoient, dans leurs conditions générales, que l’intervention de l’assureur n’est acquise que pour autant que les symptômes de la maladie puissent être objectivés." C’est tout le problème du burn-out…

2 Le terme du contrat fixé à 60 ans. En 2007, la loi Verwilghen a réglé la question et imposé aux assureurs de fixer la date de fin des couvertures à 65 ans, alignée sur l’âge de la pension. Bémol ? "Un grand nombre d’assurés ont opté pour le maintien de l’ancienne durée soit parce qu’ils estimaient la nouvelle prime trop élevée soit parce que le nouveau contrat excluait les maladies préexistantes à la prolongation", explique le médiateur dans son rapport. En 2017, Assuralia a adopté un code de bonne conduite qui devrait permettre de régler ce type de discussions.









ASSURANCE HABITATION : des experts qui mettent la pression

Enfin une diminution des griefs ! Officiellement qualifiée d’assurance incendie, bien qu’elle englobe souvent les catastrophes naturelles, le bris de vitres, les dégâts des eaux, le vol ou le risque électrique, l’assurance habitation a suscité 989 plaintes en 2017, contre 1.005 en 2016. La majorité d’entre elles concernent des dégâts du feu.

6 plaintes sur 10 se rapportent à un refus d’intervention ou à un montant d’indemnités trop faible.

Le gros bémol reste plus que jamais, en cas de sinistre, ce moment crucial qu’est l’expertise. "Durant les constatations et négociations, la manière dont l’expert exécute et explicite sa mission est essentielle. En pratique, trop souvent encore, les assurés s’adressent à l’ombudsman car ils n’ont pas compris le rôle de l’expert et la portée des documents qu’ils ont signés. Parfois même, ils ont le sentiment d’avoir été dupés. Dans certains cas, ils ne réalisent pas que la signature d’un procès-verbal d’expertise se limite à un accord sur le montant du dommage mais que l’entreprise d’assurances doit encore confirmer que le dommage est couvert. Dans d’autres cas, les consommateurs ont signé trop rapidement le document sous pression..."

Le médiateur propose deux pistes pour l’avenir. Primo, instaurer un délai de réflexion après l’expertise. Secundo, rendre accessible aux sinsitrés le rapport d’expertise, propriété de l’assureur qui mandate et paye l’expert, en toute transparence.