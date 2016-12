L’intercommunale liégeoise Publifin était inconnue du grand public il y a encore une semaine. Depuis que l’échevin des Finances de la commune d’Olne outré de sa découverte a sorti publiquement les chiffres des indemnités accordées aux politiques siégeant dans les différents organes de l’intercommunale, celle-ci est dans la tourmente.

Et pour cause, puisqu’on a donc découvert avec effarement que des politiques de second rang bénéficiaient de mandats rémunérés qui leur ont rapporté entre 22.000 et 112.000 euros en l’espace de deux ans pour 7 ou 8 réunions auxquelles certains n’ont même pas assisté. Calculé au tarif horaire ou à la minute, ces chiffres, bien que bruts, donnent la nausée pour le commun des mortels et jettent l’opprobre sur le monde politique. Publifin a immédiatement dissous les comités incriminés, preuve de leur inutilité.

Mais aujourd’hui, cette intercommunale qui gravite dans le giron de Nethys (ex-Tecteo) qui détient notamment VOO refait parler d’elle une nouvelle fois. Ce sont nos confrères du Vif qui ont dévoilé la lettre de Noël envoyée au personnel de l’intercommunale. Dans cette lettre signée par la directrice générale de Publifin mais également par Stéphane Moreau, le bourgmestre socialiste de la commune d’Ans et administrateur-délégué de Nethys, le personnel se voit gratifier d’une prime de fin d’année pour "garnir la hotte du Père Noël". Un montant loin des faramineux émoluments dénoncés plus tôt dans la semaine puisque le petit personnel lui n’a droit qu’à un chèque cadeau de… 35 euros. Et pourtant, le personnel de Publifin lui est présent à temps plein.