La situation reste préoccupante: les dernières précipitations n’ont pas suffi à atténuer la sécheresse en Wallonie. Dix communes restent concernées par les mesures de restriction.

Le Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W) a réuni la cellule « sécheresse », ce jeudi 30 août 2018, afin de faire le point sur la situation avec les représentants des services concernés du Service public de Wallonie, du secteur de production et distribution d’eau potable et du secteur de l’énergie.

En résultent plusieurs décisions, détaillées ci-dessous:

- Eau de distribution publique : Les consommations d’eau reviennent à la normale (notamment en raison du remplissage des citernes à eau de pluie des particuliers et de la fin de la canicule). Les restrictions de consommation d’eau concernent désormais uniquement les communes de Beauraing, Somme-Leuze, Hotton et Havelange, Rochefort, Hamois, Ciney, Gouvy, Stoumont et Tintigny. 16 autres communes restent sous surveillance.

- Kayaks : Un tronçon ouvert sur l’Amblève entre la Warche et Pont de Cheneux. La circulation sur le tronçon entre Aywaille (Deux Fortins) et Comblain-au-Pont risque d’être prochainement interdite.

- Zones de baignade : On constate la présence de cyanobactéries en 2 endroits : sur le plan d’eau de la Marlette et le lac de Falemprise. La baignade y est donc interdite.

- Forêt : Les arrêtés de police relatifs à l’interdiction de faire des feux qui avaient été pris par les Gouverneurs des 5 provinces wallonnes sont levés. Les mesures du code forestier étant suffisantes pour minimiser le risque d’incendie. Cependant malgré les pluies récentes, la sécheresse persiste en profondeur et l’allumage de feux en plein air, en bordure de bois, de champs, de végétations et de broussailles sont donc déconseillés.

- Pêche en eaux vives : L’interdiction est maintenue car la situation globale ne s’est pas améliorée par les pluies de ces derniers jours. Une atténuation de ces mesures est à l’étude pour les affluents de la Haute Meuse.

- Micro-centrales hydroélectriques : L’interdiction de leur fonctionnement est maintenue.

- Navigation : Le regroupement des bateaux aux écluses et les pompages de recirculation d’eau sont maintenus.

- Agriculture : L’IRM a confirmé le caractère exceptionnel de la sécheresse pour la période du 1er mai au 31 juillet 2018 ; elle concerne 166 communes. L’avis de l’IRM sera à nouveau sollicité pour une période comprenant le mois d’août. Plus d’infos sur la procédure de demande de reconnaissance d’une calamité agricole sur https://agriculture.wallonie.be/calamites-agricoles