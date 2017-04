François Milliex fait partie des nombreux enfants métis qui ont été arrachés à leurs parents pendant la colonisation.

François Milliex est un pur fruit du colonialisme. Né au Rwanda d’un colon belge propriétaire de plantations et d’une mère rwandaise, il a subi le terrible sort réservé aux enfants métis au temps des colonies.

Ni tout à fait Noirs ni tout à fait Blancs, ceux-ci étaient considérés comme une caste à part entière et étaient séparés de leurs parents pour être placés dans des institutions catholiques. “Avec l’accord du gouvernement colonial, nous étions tenus à l’écart des Africains et des Européens afin qu’on nous donne une éducation particulière, plus élevée que celle réservée aux Noirs à l’époque mais pas autant que celle réservée aux Blancs. Il y avait une véritable politique de ségrégation de la part des forces coloniales”, raconte-t-il.

Très vite, lui et ses six frères et soeurs ont donc été séparés de leurs parents pour être placés dans une de ces institutions. Ils n’ont pas eu le choix, le gouvernement colonial imposait aux métis d’être rassemblés dans ces internats. “Des mamans campaient pendant des jours pour apercevoir leurs enfants. 80% des enfants n’avaient plus de contacts avec leurs parents. J’ai eu plus de chance, mon papa venait me chercher pendant les vacances”, se souvient François Milliex.

De son séjour en internat, il retiendra également la sévérité des religieux qui s’occupaient d’eux. “La discipline était infernale, on en a beaucoup souffert”.

L’indépendance n’a malheureusement pas mis fin au calvaire de ces enfants. En effet, lorsque les colons ont dû quitter le Rwanda, le Congo et le Burundi, les enfants métis ont été envoyés en Belgique, souvent contre l’avis de leurs mères. “On leur faisait croire qu’ils reviendraient après leurs études, alors elles signaient, mais c’était un mensonge !”

François garde un souvenir très précis de son arrivée en Belgique

. “Je me souviens de l’avion qui nous a emmenés. Tous les enfants pleuraient et quand on est arrivé, il n’y avait personne pour nous accueillir. On a attendu deux heures sans savoir ce qu’on allait devenir”. François a alors été séparé de ses frères et soeurs pour être placé dans un home pour “enfants du juge”. Il lui a fallu plusieurs mois pour retrouver la trace de sa famille.

Finalement, deux ans après être arrivés en Belgique, les enfants Milliex ont réussi à faire venir leur mère auprès d’eux. “On a eu de la chance. On a fait croire à un grand nombre d’enfants métis que leur mère les avait abandonnés ou qu’ils étaient orphelins alors que c’était faux. Moi j’avais la chance de me souvenir de ma mère. Je savais que je n’avais pas été abandonné.”

Pour François et pour les autres métis, les excuses (même tardives) par l’église catholique sont un symbole important mais cette reconnaissance permet une chose tout aussi importante : avoir accès aux archives de l’Etat afin de renouer avec leur Histoire.