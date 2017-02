Ce dimanche, dans le courant de l’après-midi, les examens organisés par le Selor pour des fonctionnaires qui travaillent déjà pour la justice ont dû être annulés pour cause de… panne informatique ! Des centaines de fonctionnaires se sont donc rendus à Bruxelles pour passer des examens. Ce n’est qu’une fois arrivés sur place qu’ils ont été informés qu’ils pouvaient rentrer chez eux sans passer l’examen.

En effet, les ordinateurs du Selor sont tombés en panne et aucun examen ne pouvait donc être réalisé puisqu’ils devaient être remplis à l’aide des ordinateurs. Au lieu de prévenir les fonctionnaires de cette panne et leur éviter un déplacement à la capitale, le Selor a préféré laisser venir les personnes pour ensuite leur rembourser leur déplacement. Certains passaient des examens d’assistant, tandis que d’autres passaient des examens de gestionnaire de dossiers. "Ce n’était peut-être pas mon jour de chance", nous a déclaré non sans humour un des fonctionnaires qui s’est rendu à Bruxelles avant de pouvoir revenir à son domicile.

Ce test sur ordinateur fait partie de plusieurs tests qui doivent être passés par les fonctionnaires. Après avoir passé deux tests sur ordinateur, ils devront passer un test oral devant un jury. "Nous pouvions choisir les dates qui nous arrangeaient le mieux pour passer l’examen. Nous étions beaucoup à nous déplacer."

Les bureaux du Selor n’étant normalement accessibles qu’en semaine, ils étaient spécialement ouverts pour l’occasion. Nous ignorons les causes de cette panne, mais aussi la date à laquelle l’examen pourra être repassé par toutes les personnes qui se sont déplacées en vain. "Encore bien que nous n’étions pas le 1er avril", termine ce fonctionnaire qui a pris les choses avec philosophie.