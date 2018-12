Un agent de la SNCB a été retrouvé mort à proximité de son domicile jeudi dernier, après avoir rencontré à sa demande la veille la hiérarchie pour expliquer les problèmes rencontrés sur son lieu de travail. C'est le troisième suicide d’un agent du Security Operations Center (SOC) en seize mois, pour un effectif d'une trentaine de personnes.

Depuis des semaines, via ses représentants syndicaux, la CGSP Chemnitos de Bruxelles a tenté en vain de sensibiliser la direction du SOC pour ce qui concerne le manque de personnel et les problèmes spécifiques dans ce service. "Les agents du SOC sont soumis à un stress permanent, doivent souvent prester de 7 à 8 jours d’affilée, doivent travailler avec un matériel informatique défaillant. Par manque d’effectifs, les conditions de travail au SOC deviennent insupportables et le stress est un facteur aggravant" explique Philippe Dubois, secrétaire permanent régional de la CGSP-Cheminots Bruxelles.

