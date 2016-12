2016 a été une année record en termes de grèves. Le rail n’y a pas échappé : on se souvient tous des grèves qui ont paralysé le sud du pays en mai et juin dernier. D’ailleurs, dans les statistiques d’Infrabel et de la SNCB de ces deux mois, les mouvements sociaux (annoncés et spontanés) font partie des principales causes de retard et de suppression des trains. Ainsi, en mai et juin, 19.702 sont restés immobilisés. C’est beaucoup plus qu’en avril ou en septembre, où 1.092 et 1.052 trains ont été supprimés.

Pour éviter qu’un tel chaos ne se représente, un accord portant sur un service garanti en cas de grève devait être conclu avant le 31 décembre. Or, la semaine dernière, la CGSP-Cheminots et la CSC-Transcom ont dit "non merci", mettant donc fin aux pourparlers. Leur argument principal, c’est que ce projet porte atteinte au droit de grève. Les syndicats jugent aussi que le service garanti met des voyageurs en péril.

Du côté de la SNCB, on affirme qu’il n’est en aucun cas question de toucher à ce précieux droit. Dans la proposition, il est indiqué que l’agent qui désire travailler doit le signaler au plus tard 72 heures avant le début de la grève. Après cela, il ne pourra plus faire machine arrière. Le tout repose donc sur une base volontaire : c’est en fonction de leur nombre que la SNCB saura lequel des quatre scénarios appliquer.

Conformément à l’accord de gouvernement, après la Saint-Sylvestre, François Bellot (MR), ministre de tutelle de la SNCB, devra prendre les choses en main et déposer un projet de loi. Vaille que vaille. Et les syndicats devront s’y plier.