Ce dernier leur a expliqué qu’il avait sauvé ces animaux d’une mort certaine et qu’il s’en occupait le mieux possible. “Les animaux n’étaient pas maltraités et l’homme n’a pas ménagé ses efforts pour s’en occuper. Au moyen de petits aménagements, il a transformé son garage en véritable hotel pour caïmans. Il a installé un système de chauffage afin de créer une atmosphère chaude propice à ces animaux et il leur a aménagé à un point d’eau”, explique le refuge.

Mais malgré ces bons soins apparents, le centre est intervenu. “En dépit de la bonne volonté manifeste de cet homme, les caïmans à lunettes ne sont pas du tout destinés à servir d’animaux de compagnie. A l’âge adulte, ils peuvent mesurer plus de 2,5 mètres et sont très dangereux. La morsure d’un caïman peut faire énormément de dégats : leur mâchoire est très puissante et ils sont capables d’arracher des bouts de chair très facilement. Pour pouvoir détenir ce type d’animal, il faut posséder un permis environnemental et ce n’était pas le cas de cet homme.”, précise le refuge.

Avec regrets, le propriétaire a donc pris contact spontanément avec le centre. “En raison de problèmes relationnels, il a dû abandonner ses animaux et il voulait s’assurer que ses caïmans seraient bien accueillis. On a donc accepté de l’aider et on a cherché un lieu qui pourrait garder les animaux. Ce n’était pas facile, mais nous avons finalement trouvé un centre spécialisé en Allemagne.”