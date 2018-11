Un accident de personne était à l'origine de nombreux dérangements ce vendredi matin.





Un heurt de personne entre Kortenberg et Erps-Kwerps a provoqué l'interruption de la circulation ferroviaire entre Bruxelles et Louvain dans les deux sens entre 6h30 et midi.





L'incident s'est produit à 6h30 et a eu de lourdes conséquences sur l'heure de pointe du matin, alors que le service de transports annonçait que la circulation entre Louvain et l'aéroport de Bruxelles-National était également impactée.





"Les retards atteignent une demi-heure, voire 45 minutes", expliquait Thomas Baeken, le porte-parole d'Infrabel, à Belga. "La ligne Louvain-Bruxelles est très importante, en raison des des déviations mises en place, des retards sont aussi constatés vers d'autres directions." Des suppressions de trains avaient également été constatées sur cet axe fortement fréquenté.





Tous les trains devant circuler sur lesdits tronçons avaient été détournés, notamment via Malines, jusqu'à midi, heure de réouverture des quatre voies que compte cet axe.