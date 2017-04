Le groupe vient de déposer une proposition de résolution pour repenser son calcul.

Le réseau ferré belge est l’un des plus denses au monde. Près de 4.000 trains parcourent chaque jour ses 3.595 kilomètres de voie, dont 1.639 sillonnent la Wallonie. Soit 46,6 % du réseau.

Clé de répartition oblige, 60 % des investissements sur le rail (que ce soit pour les travaux d’infrastructure ou le matériel roulant) vont systématiquement en Flandre et 40 % en Wallonie. Une clé qu’il faut revoir, juge le groupe PS à la chambre, qui vient de déposer une proposition de résolution.

Cette division entre les deux régions est depuis longtemps pointée du doigt comme l’un des grands responsables du retard du RER. La Cellule ferroviaire wallonne et la Cour des Comptes l’ont notamment épinglée à cause de ses conséquences négatives pour la Wallonie. Les socialistes ne voient pas les choses autrement et demandent une révision de la clé. Du moins, en partie.

Pour Karine Lalieux et ses confrères, c’est avant tout une question de topographie. “La clé de répartition est basée non pas sur les caractéristiques physiques du réseau mais sur les populations respectives de Flandre et de Wallonie”, souligne le PS dans sa proposition de résolution. C’est justement là que ça coince : le relief est bien plus vallonné au Sud qu’au Nord du pays. Résultats, on y trouve plus les ouvrages d’arts (tunnels, ponts, etc.). Et l’entretien des voies est aussi plus cher. Or, comme la répartition ne tient pas compte des réalités physiques du terrain, cela entraîne un “sous-investissement chronique au détriment de la Wallonie”.

Le PS ajoute que l’application annuelle de la clé oblige Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire, “à ralentir et stopper certains chantiers afin de respecter l’équilibre global entre le nord et le sud”. Le PS espère donc assouplir ce point et demande que la clé soit comptabilisée sur base de la durée du Plan pluriannuel d’investissement et non plus chaque année. Le groupe souhaite également que les caractéristiques physiques de la Wallonie soient désormais prises en compte pour calculer les moyens alloués aux Régions.