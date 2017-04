Le président du CDH nous a reçu chez lui, dans sa maison de Bastogne, pour suivre les résultats de la présidentielle

Les premiers résultats de l’élection présidentielle française ne sont pas encore tombés. Chaleureux, Benoît Lutgen nous reçoit dans sa maison de Bastogne, avec ses deux chiens, autour d’un spaghetti bolognaise. “Je n’ai pas reçu de journaliste chez moi depuis des années”, glisse-t-il. Passionné de politique française, il a suivi les premières estimations toute la journée, avec passion. Régulièrement, il consulte son téléphone, impatient. Vers 19 h 30, il se cale dans le fauteuil, se branche sur France 2, et commence à suivre les débats, tout en les commentant, souvent avec humour.

En levant la tête vers l’écran, il se confie. “Je n’en parle pas souvent mais j’ai toujours été pour Jacques Chirac. J’admirais sa proximité avec les gens, la ruralité, le monde agricole, et ses positions pro-Europe et au niveau international. Je m’étais rendu à son premier meeting de campagne 95, à Nancy. Balladur était super favori, la salle était presque vide. J’y suis retourné 4 mois plus tard, au même endroit. Il y avait 20.000 personnes et une incroyable euphorie. Ça m’a inspiré. Et il a été élu président. La preuve qu’en politique, tout est tout est possible.”

A 20 h, les résultats tombent. “Pour une fois, les sondages ont été très proches de la réalité”, glisse-t-il. “Aucun parti des deux grands partis ne sera au second tour. C’est un séisme. La bonne surprise, c’est que Marine Le Pen est devancée par Macron.” Deux heures après l’annonce des premiers résultats, la candidate du Front National est passée en tête.





Le cœur du bourgmestre de Bastogne ne penche pas pour un candidat en particulier, lors cette élection. Attendri par la personnalité de Jean Lassalle, qu’il trouve “authentique”, sa raison le pousse à soutenir Emmanuel Macron. “Nous partageons l’essentiel des idées qu’il prône, nos projets sont très proches. Il transcende le clivage gauche-droite. Je dois reconnaître qu’il a su créer un espoir et incarner le renouveau. Même si je trouve son programme un peu trop libéral. Je me retrouvais plus dans Alain Juppé, un homme solide, d’expérience, et Chiraquien. Macron aura-t-il les épaules assez larges pour gérer les crises dans un monde aussi instable ?”.

Il refuse de dire que l’élection est déjà jouée et que Macron sera le prochain président de la France “car ce serait insulter l’électeur de dire cela.” Il ajoute : “Plus de 40 % des Français ont voté pour l’extrême droite ou l’extrême gauche. C’est énorme et plus qu’interpellant. Je n’oublie pas que près de chez nous, en Ardennes françaises et dans le Pas-de-Calais, Marine Le Pen fait de très gros scores. Le premier facteur de vote pour le FN, c’est le sentiment d’abandon qu’ont les Français qui vivent dans des déserts économiques, loin des services publics et des centres de décisions. C’est pourquoi il faut continuer de défendre la ruralité. Après, Le Pen comme Mélenchon ont des programmes qui n’ont aucun sens au niveau économique. Ils proposent de raser gratis, en résumé.”

Les minutes passent. Fillon, dont il trouvait le programme trop à droite, débute son discours. Benoît Lutgen ne peut s’empêcher d’apprécier la performance. “Son discours est costaud. Il a été un bon premier ministre. Sans les affaires, il serait sûrement président. Je n’ai jamais vu quelqu’un, dans une tourmente pareille, rester aussi digne. C’est étonnant.” Quant à Hamon, il estime qu’il n’a “pas tenu sa ligne et est resté trop mou. C’est aussi une victime collatérale du charisme de Mélenchon.” Il conclut : “Maintenant, c’est à Macron, s’il est élu, de faire oublier François Hollande, qui a abîmé la fonction présidentielle par sa faiblesse et en n’appliquant pas le programme pour lequel il a été élu. Il n’a pas respecté les électeurs.”