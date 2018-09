Telle est la proposition du professeur de l'ULiège Damien Ersnt, spécialiste de l'énergie, pour répondre aux risques de possible délestage dans les semaines à venir.

"Outre l'importation d'énergie, je vois une solution, qui peut paraître folle, pour éviter un éventuel délestage" prévient l'expert. "Il faudrait redémarrer les centrales nucléaires belges à l'arrêt malgré leur bunker défaillant."

La proposition peut surprendre. Pourtant, le professeur tempère : "pour l'instant, certaines centrales sont à l'arrêt suite à des fissures dans les bunkers." Ces derniers sont des systèmes de sécurité de second niveau destinés à éviter un problème d'odre nucléaire "en cas de chute d'avion sur la centrale." Redémarrer ces centrales, malgré cette défaillance, ne représente aucun risque d'ordre nucléaire pour la population, aux yeux de Damien Ernst. A une condition : "mettre fin au survol des sites par les avions, et placer des missiles solaires pour abattre les éventuels appareils qui s'introduisent au sein de l'espace proscrit. Si la proposition peut sembler folle, il faut savoir qu'elle est déjà d'application en France. Leurs réacteurs nucléaires sont supplantés de missiles Crotale."



Le problème d'éventuel délestage fait suite à l'arrêt de Thiange 1 au mois de novembre, pour recharger son combustible. En parallèle, Thiange 2 est à l'arrêt depuis le 19 août et jusqu'au 31 octobre. A l'instar de Doel 4, stoppé depuis le 6 août et ce jusqu'au 15 décembre. L'arrêt de ces deux réacteurs est induit par leur entretien. Un entretien qui a été anticipé par Electrabel suite aux éventuelles fissures dans le béton des bunkers. On comprend donc en quoi la proposition du professeur Ernst peut faire sens, au vu du contexte.



Concernant le plan de délestage en lui-même, le professeur de l'ULiège attire l'attention sur le fait "que nous ne sommes que face à un risque de voir cette situation se concrétiser." Il ne peut malheureusement pas citer précisémment des communes impactées. Il assure toutefois qu'un "équilibre entre la Flandre et la Wallonie est d'application, et qu'une tournante entre les zones concernées sera organisée", afin de ne pas atteindre au confort des mêmes personnes. Le délestage aura lieu lors du pic de consommation, à savoir entre 17h et 21h.



Le cabinet de Marie-Christine Marghem informera la population à ce sujet aujourd'hui, après 17h. Damien Ernst reconnaît toutefois "qu'il est difficile de reprocher quelque chose au cabinet de Mme Marghem. Il est très difficile de voir un seul acte qui aurait pû sauver les meubles."